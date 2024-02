Droga dello stupro nei brick del succo di frutta, arrestato 44enne a Milano

Droga dello stupro nascosta nella confezione del succo di frutta, Mdpv conservata nel ciondolo della collana che aveva addosso e in casa oltre 300 pasticche di viagra importate: un 44enne pregiudicato è stato arrestato ieri mattina a Milano per detenzione ai fini di spaccio e indagato per detenzione di medicinali di importazione estera.

L'uomo, individuato dagli agenti della squadra investigativa del commissariato Comasina nell'ambito di un'attività anti-droga, è stato visto uscire dalla propria abitazione in zona Dergano, prendere un taxi e scendere vicino a un hotel in zona Loreto. Lì i poliziotti hanno scoperto che l’uomo aveva la disponibilità di una camera, dove è entrato e uscito pochi minuti dopo con una busta in mano, in attesa dell'arrivo dello stesso taxi, che lo ha riportato a casa. A quel punto gli investigatori di via Comasina lo hanno bloccato e lui ha consegnato loro spontaneamente tre involucri termosaldati.

Nel ciondolo della sua collana, invece, è stato trovato Mdpv e in casa 400 millilitri di Ghb, suddivisi in varie boccette, nascoste all'interno di un brick di succo di frutta e 334 pasticche di viagra importato dall'estero, oltre a bustine con vari altri tipi di droghe (tra cui Mdphp, Mdpv, Mdma, Mefedrone, hashish e marijuana), un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 300 euro in contanti. Il 44enne è stato quindi sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.