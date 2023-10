Bazar della droga nella camera di un hotel, arrestato pusher 26enne

Milano, 12 ottobre 2023 – Un vero e proprio bazar della droga in una stanza d'albergo. Diversi tipi di sostanze sintetiche, cocaina e sostanza da taglio. Il pusher, un ventiseienne italiano incensurato, è stato arrestato dalla polizia mercoledì sera in un hotel in zona Sempione per detenzione di droga ai fini di spaccio.

La chiamata al 112

Poco dopo le 20.30, un dipendente della struttura ricettiva ha chiamato la centrale operativa della Questura per segnalare uno strano viavai nella camera occupata dal ventiseienne, arrivato il giorno prima in hotel. Quando sono arrivati gli agenti, l'ospite non era presente all'interno della stanza. Tuttavia, gli investigatori hanno controllato la camera, trovandoci all'interno 382 grammi di cocaina, 35 di lsd (compresi alcuni francobolli), 9 grammi di Mdpv (meglio nota come "Magic" o "Super coke") e altri 260 grammi di droghe sintetiche tra cui 2 Fma e Lth, divisi in piccole bustine contenute in una valigetta rigida. Nel frigorifero, i poliziotti hanno trovato e sequestrato anche un chilo di distanza da taglio e flaconi di etanolo e acetone.

L’arresto

Gli agenti hanno intercettato il ventiseienne poco dopo, mentre stava rientrando in albergo: in stato di evidente alterazione psicofisica, il ragazzo si è comunque assunto tutte le responsabilità di quanto scoperto dalla polizia. È stato arrestato per spaccio.