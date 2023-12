Dopo 25 anni Michele Delisi e Clotilde Rinella tornano a esporre a Cascina Roma

Un gradito ritorno. Venticinque anni fa sono stati tra i primi a esporre le loro opere a Cascina Roma, l’edificio di San Donato che proprio in quel periodo iniziava a offrirsi ai cittadini come spazio culturale e punto di aggregazione. Ora i due pittori Michele Delisi e Clotilde Rinella sono tornati in Cascina con una mostra che resterà a disposizione del pubblico fino al 28 gennaio. “Mezzo secolo di fascinazione artistica“ è il titolo dell’esposizione, che raccoglie chine, tecniche miste e quadri a olio.

"La mostra di Delisi e Rinella – osserva il sindaco Francesco Squeri – ci consente di far assaporare ai nostri cittadini il mezzo secolo che va dagli anni Settanta a oggi, filtrato attraverso la sensibilità e la tecnica di due autori giunti alla loro maturità artistica. Il loro ritorno a San Donato, a quasi un quarto di secolo dalla loro prima esposizione, ci ricorda anche quanta arte sia passata sulle pareti di Cascina Roma, vero e proprio fulcro della cultura cittadina". A.Z.