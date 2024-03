Donne più ricche del mondo, da Miuccia Prada a Marina Berlusconi: chi sono le milanesi in classifica

Milano – Ci sono 5 milanesi nella classifica delle donne più ricche del pianeta stilata. Sono Miuccia Prada, Marina Caprotti, Marina Berlusconi e Alessandra Garavoglia e Susan Carol Holland. Le quattro super ricche milanesi fanno parte del gruppo delle 19 donne italiane che compaiono nella lista compilata da City Index e pubblicato sull’Intenational Women’s Day, sulla base dei dati raccolti da Forbes: numero che posiziona il nostro Paese al 4° posto a livello globale per numero di donne miliardarie dopo Stati Uniti, Cina e Germania.

Miuccia Prada, 5,1 miliardi di euro

Nata a Milano nel 1949 è, insieme al marito Patrizio Bertelli, a capo dell’impero della moda e del lusso che porta il suo nome, fondato da suo nonno Mario Prada a Milano nel 1919.

Nicoletta Zampillo, 3,6 miliardi di euro

Vedova di Leonardo Del Vecchio (sposato due volte, la seconda nel 2010) è una delle eredi del patrimonio del fondatore di Luxottica. Alla morte del patron del colosso mondiale degli occhiali a Zampillo le viene assegnato il 25% di Delfin (la holding con sede in Lussemburgo a cui fa capo il gruppo), mentre ai sei figli il 12,5% ciascuno.

Marina Caprotti, 2,8 miliardi di euro

Presidente esecutiva di Esselunga, è la figlia di Bernardo Caprotti, fondatore della più grande catena di supermercati italiana. È nata a Londra nel 1978: in Esselunga è arrivata dopo l’allontanamento dalla società dei fratelli Giuseppe e Violetta. Alla morte del padre, ha ereditato insieme alla madre Giuliana Albera, il 70% della holding che controlla anche Esselunga.

Alessandra Garavoglia, 2,8 miliardi di euro

È consigliera di amministrazione del Gruppo Campari, una delle più grandi società al mondo di bevande alcoliche, che controlla, oltre a Campari, anche Skyy Vodka, Wild Turkey, Aperol.

Marina Berlusconi, 1,7 miliardi di euro

Nata a Milano nel 1966, è presidente di Fininvest e di Arnoldo Mondadori Editore. È la figlia primogenita di Silvio Berlusconi. È anche consigliera di amministrazione di MediaForEurope, la società che dal 2021 ha preso il posto Mediaset.

Susan Carol Holland, 2,9 miliardi di euro

Non è proprio milanese, nel senso che che è italo-britannica, ma Susan Carol Holland, presidente del Gruppo Amplifon a Milano ha iniziato la propria carriera come logopedista al Policlinico di Milano per poi arrivare al vertice dell’azienda fondata dal padre, sempre a Milano, nel 1950.

Le altre italiane

Le altre donne italiane in classifica sono la prima della classifica tricolore Massimiliana Landini Aleotti, erede della famiglia Aleotti che possiede il Gruppo Menarini, con un patrimonio di 7 miliardi; Isabella Seragnoli, a capo di Coesia (gruppo bolognese specializzato in prodotti industriali e di packaging con sede a Bologna), con un patrimonio di 2,8 miliardi; Sabrina e Barbara Benetton (1,8 e 1,5 miliardi); Lina Tombolato, moglie di Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum; Marisa e Paola Del Vecchio, figlie di Leonardo Del Vecchio e della prima moglie Paola Nervo.

In cima al mondo

La classifica delle donne più ricche del mondo vede per il secondo anno in testa la francese, Francoise Bettencourt Meyer, erede dell’impero della cosmesi L’Oréal che vanta un patrimonio di 83,1 miliardi di euro. Dietro di lei si piazza Alice Walton, ereditiera della catena americana WalMart (patrimonio di 65,8 miliardi di euro); al terzo posto Julia Koch, vedova di David (morto nel 2023), proprietario insieme al fratello delle Koch Industries, il colosso americano del settore petrolifero. Fuori dal podio Jacqueline Mars (33,8 miliardi di euro) erede dell’omonimo gruppo dolciario (che possiede, tra gli altri anche Snickers, Twix, M&M’s, Bounty) e MacKenzie Scott (33,1 miliardi di euro), ex moglie del patron di Amazon, Jeff Bezos.