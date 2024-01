Don Orione e Sacra Famiglia. Niente scopa, l’arrivo in moto

Centinaia di moto hanno partecipato al tradizionale corteo della Befana Benefica, evento giunto alla 55esima edizione e organizzato dal Moto Club Ticinese "Raoul Mondini". I motociclisti, carichi di doni, hanno percorso le vie milanesi e portato regali all’istituto Don Orione per poi concludere il lunghissimo corteo all’istituto Sacra Famiglia. Gli ospiti della struttura hanno atteso con emozione l’arrivo della Befana Motociclistica, accogliendo con applausi e canti i centauri. Oltre mille persone hanno festeggiato i bikers, "una giornata davvero indimenticabile", commentano dalla Fondazione Sacra Famiglia. La Befana è arrivata anche a Corsico, dove è stata allestita una tana con camino, calze, carbone e dolci distribuiti a tutti i bambini. Sarà presente anche oggi, sempre alla Sala La Pianta di via Leopardi, per scattare foto ricordo e consegnare le tradizionali calze piene di caramelle e cioccolatini.