Disturbi alimentari, sono 760mila lombardi (tanti minorenni) in cerca di una cura

Milano, 23 maggio 2024 – Un’epidemia nascosta , che non trova un’adeguata risposta nelle strutture del territorio, tanto che chi soffre di disturbi della nutrizione spesso deve andare fuori dalla Lombardia.

Secondo l’ultima Survey del Ministero della salute 2019-2023, la popolazione ammalata di disturbi della nutrizione e della alimentazione in Lombardia, che è entrata in contatto con il sistema sanitario nazionale o convenzionato, è di 759.300 pazienti, di cui il 30 % minorenni, nei 4 anni. "In realtà si stimano 900mila persone, esiste un sommerso perché molti non chiedono aiuto o non riescono a trovarlo. Nella mappa dell’Iss sono censite nella Regione Lombardia 17 strutture. Nel 2019 erano 21, quindi sono diminuite e alcune sono diminuite come posti letto. Per una regione di 10 milioni di persone non sono sufficienti: tutte hanno lunghe liste di attesa".

A fare il punto , in vista della Giornata contro i disturbi di alimentazione e nutrizione del 2 giugno, è Laura Dalla Ragione, psichiatra che collabora con Villa Miralago a Varese, direttrice della rete umbra (USL1) contro i Disturbi del comportamento alimentare (Dca), nonché direttrice del Numero Verde ‘SOS Disturbi alimentari’ 800.180969 istituito a Todi dalla Presidenza del Consiglio e dall’Istituto Superiore di Sanità. Molti vanno fuori regione, ma anche spostarsi non è semplice. "Per i ricoveri, per essere autorizzati e rimborsati dalla Regione è necessario avere tre dinieghi da parte delle strutture lombarde o liste di attesa superiori a tre mesi: a quel punto la persona può chiedere un ricovero extraregionale. È scarsissima la rete ambulatoriale pubblica. Le persone sono costrette a rivolgersi al privato e mancano soprattutto posti letto di riabilitazione, passaggio intermedio tra l’ospedale e la casa. E questo determina una forte migrazione fuori regione. Pur essendo in Lombardia la più grande struttura residenziale italiana Villa Miralago con 65 posti letto, nel 2023 si sono rivolte fuori regione 4.790 pazienti in particolare minori". Il tutto con costi rilevanti per Regione e famiglie.

Lo conferma l’associazione A.Gen.D.A. Lilla, nata a Brescia nell’aprile 2023 da genitori che si sono uniti per la lotta ai disturbi alimentari. "Abbiamo stimato – spiega Eleonora Desplanque, segretaria dell’associazione – che in un anno un malato che si cura privatamente spende tra i 7 e gli 8mila euro. Considerando che in Italia si stimano 3.700 morti per insufficienza di strutture, sono necessari fondi struttuali adeguati, che ancora non ci sono. Per questo come famiglie torneremo a mobilitarci". Tra i progetti avviati dall’associazione c’è l’assistenza al momento dei pasti dopo le dimissioni da un ricovero. "Le famiglie sono spesso impreparate – spiega – e questo può determinare conflitto tra malati e genitori, coinvolgendo anche i fratelli". Fondamentale, poi, la prevenzione, che però manca, perché non c’è un’adeguata e capillare formazione tra medici di base e pediatri.