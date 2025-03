Disegnatore meccanico elettricista con esperienza

Disegnatore meccanico, 1 posto. Requisiti: diploma di formazione meccanica, conoscenza teorica della progettazione meccanica e conoscenza disegno meccanico; Mansioni: figura trasversale tra la progettazione di pezzi/macchine o impianti per la meccanica con l’utilizzo di programmi Cad evoluti e lavorazione su macchine utensili; Contratto: apprendistato o tirocinio; Sede di lavoro: Erbusco; Inviare Cv in formato pdf con autorizzazione al trattamento dati personali a info@flengineering.it e per conoscenza a idopalazzolo@provincia.brescia.it indicando il codice 40558. Elettricista con esperienza, 1 posto. Requisiti: esperienza nel settore degli impianti elettrici sia civili che industriali e/o antintrusione e/o condizionamento; contratto: tempo indeterminato dopo periodo di prova; Sede di Lavoro: Gussago; Inviare Cv con autorizzazione al trattamento dati personali a info@mistema.it e per conoscenza a idobrescia@provincia.brescia.it indicando il codice 40568.