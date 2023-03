Discoteca abusiva tra i capannoni di Affori scoperta dai carabinieri: due denunciati

L'edificio di via Montanari a Milano

Milano – Avevano affittato un locale nella zona industriale tra Affori e la Bovisasca, a Milano, a nome di un’associazione culturale, ma in realtà avevano aperto una discoteca.

Per questo, 2 persone di nazionalità peruviana, un 53enne e una 43enne, sono state denunciate ai Carabinieri per apertura abusiva di locali di pubblico divertimento.

La discoteca abusiva è stata scoperta in via Montanari, piccola via provata di capannoni, molti dei quali abbandonati, tra via Pellegrino Rossi e i binari della ferrovia.

"Nel locale, concesso in locazione ad un’associazione culturale - spiegano i Carabinieri - al momento dell'accesso dei militari c'erano circa 60 persone. I militari del Gruppo Tutela Lavoro hanno anche individuato 4 lavoratori in nero per cui sono state elevate sanzioni amministrative nei confronti dei gestori per 8.000 euro”