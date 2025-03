Discariche abusive di rifiuti, task force in campo

Il piano di intervento è un "mix" di iniziative, Comune e Cem a braccetto: stop alle discariche abusive di rifiuti. Anche Gorgonzola, come tutti gli altri centri, fa i conti con il problema dell’abbandono indiscriminato, che interessa varie zone dell’abitato ma anche gli ampi spazi di campagna. Ci si muove: una nuova campagna di sensibilizzazione è al via, e si articolerà in inziative diverse, che saranno presto dettagliate. "Contrastare il fenomeno - così in una nota - non è facile, ma non vogliamo pensare che sia impossibile". La campagna promossa sarà rivolta a tutti e fatta di messaggi differenti per stile e contenuto, destinati ad arrivare a diverse sensibilità: "C’è infatti chi lascia rifiuti per sbadataggine, chi per mancanza di conoscenza e informazione e chi, purtroppo, per semplice disinteresse.

Proprio per questo, l’approccio sarà vario: partecipativo, per coinvolgere attivamente la cittadinanza; educativo, per chiarire le corrette modalità di smaltimento; ma anche ironico, per colpire l’attenzione e stimolare un cambiamento. Magari con un sorriso". Nei prossimi giorni partiranno le prime iniziative, che coinvolgeranno scuole e cittadinanza e saranno via via comunicate. L’obiettivo è portare a casa il risultato: "Non è solo un tema ambientale, ma anche civico ed economico. L’abbandono indiscriminato genera costi aggiuntivi per la collettività e ha un impatto negativo sulla qualità della vita di ognuno di noi". Fra le attività in vista affissioni di manifesti con slogan e messaggi, post sui social, l’individuazione di un hashtag, un concorso fotografico, che si svolge ormai a tempo a cura di Cem e che a questo giro sarà dedicato alle discariche a cielo aperto.

Alle conseguenze dell’abbandono dei rifiuti, e all’impatto su paesi, città, stati e pianeta, è del resto già dedicata una pagina specifica sul sito dell’ente ambientale, con informazioni utili, dati e regole da osservare. M.A.