Discarica, esposto per la bonifica

Discarica abusiva di via Monte Bianco: si muovono i cittadini. Sulla discarica di Cavaione è stato presentato un esposto per mancato intervento di bonifica. La decisione di mandare gli atti in Procura a causa dei mancati interventi che avrebbe dovuto fate l’amministrazione comunale. "La vicenda è estremamente grave e l’incuria avrà un costo ingente che graverà sui cittadini - spiega Vincenzo Barretta , cittadino della frazione di Cavaione -. È incredibile la superficialità dell’amministrazione comunale che, nonostante siano stati più volte sollecitati a intervenire per mettere in sicurezza l’intera area, hanno mostrato disinteresse con argomentazioni e giustificazioni totalmente prive di pregio contribuendo, con il proprio comportamento che oramai va avanti da anni, al suo aggravamento, mettendo a repentaglio l’ambiente circostante e la salute dei cittadini". L’Arpa aveva chiesto di mettere in sicurezza la zona, ripulire l’area ed effettuare le analisi del terreno per verificare la presenza di pericolose sostanze inquinanti.

Mas.Sag.