Sciopero trasporti: metro, treni e bus a rischio. La situazione in diretta

Milano, 26 maggio 2023 – Potrebbe essere un venerdì nero per chi deve viaggiare: oggi in tutta Italia) saranno a rischio tutti i mezzi pubblici, a causa dello sciopero generale del trasporto pubblico proclamato dal sindacato Usb. Disagi in vista anche a Milano e Lombardia per chi si troverà costretto ad utilizzare treni, autobus, tram, filobus e metropolitana.

7:30 Gli orari dei tremi I treni in Italia si fermano dalle 9 alle 17. I treni regionali possono subire variazioni o cancellazioni, mentre non sono previste modifiche alla circolazione per i treni a lunga percorrenza. Regolari Frecce e Intercity. 7:32 Trenord A rischio anche i convogli regionali in tutta la Lombardia dalle 00:00 alle 23:59 di venerdì 26 maggio è previsto uno sciopero 7:34 Fasce di garanzia Ecco le fasce di garanzia: viaggeranno e arriveranno a termine corsa i treni con orario di partenza previsto tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21 7:34 Il punto Atm Possibili disagi nei trasporti pubblici locali: autobus, filobus, tram e metropolitane. Verrà comunque garantita sempre una fascia di garanzia che varia da città a città. A Milano il servizio delle linee di superficie e metropolitane gestito dall'Atm sarà garantito fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18 7:42 Autoguidovie Le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 saranno garantite dalle 5.30 alle 8.29 e dalle 15 alle 17.59 7:58 Comunicato Atm Oggi il sindacato USB ha proclamato uno sciopero generale a livello nazionale di tutti i settori pubblici e privati. Il servizio delle linee di superficie e metropolitane sarà garantito fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18. NaN:NaN Punto Trenord Trenord comunica potrebbero che ripercussioni sulle seguenti linee Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago, Novara Nord, Varese/Laveno Nord; Brescia/Iseo – Edolo Linee suburbane S2, S3, S4 e, per il tratto Ferrovienord le linee S1 Saronno – Milano Passante – Lodi, S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate e S13 Milano Bovisa – Pavia: collegamenti aeroportuali Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi - Malpensa Aeroporto e S50 Malpensa Aeroporto - Bellinzona.