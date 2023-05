Sciopero venerdì 26 maggio 2023: treni, metro e bus a rischio. Orari e fasce di garanzia

Milano, 25 maggio 2023 – Venerdì nero per chi deve viaggiare: domani, 26 maggio, quasi in tutta Italia (sono escluse le zone colpite dall'alluvione) sarà sciopero del trasporto pubblico. Disagi dunque per chi si troverà costretto ad utilizzare treni, autobus, tram, filobus e metropolitane anche a Milano e in Lombardia.

La protesta è stata indetta dall'Usb per “rilanciare la piattaforma contrattuale del settore Tpl inviata alle istituzioni e alle associazioni datoriali”, contro “le privatizzazioni selvagge attraverso i continui ricorsi ad appalti, subappalti e subaffidamenti che alimentano sfruttamento e precarizzazione, il susseguirsi di rinnovi contrattuali 'farsa' in cambio della crescente svendita dei diritti”, ma anche le “gravose responsabilità dei lavoratori del settore senza adeguati livelli di sicurezza, con pesanti penalizzazioni salariali che inaspriscono ancor più le condizioni dell'attuale crisi economica e del carovita”.

I treni in Italia si fermano dalle 9 alle 17. I treni regionali possono subire variazioni o cancellazioni, mentre non sono previste modifiche alla circolazione per i treni a lunga percorrenza. "L’agitazione sindacale - informa Trenitalia - può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Per informazioni è possibile contattare il call center gratuito 800 89 20 21”. E’ anche sempre possibile verificare il proprio treno sui siti e i canali ufficiali Trenitalia. Ci sono comunque treni garantiti.

Si fermano anche i lavoratori di Italo, sempre dalle 9 alle 17, anche con importanti eccezioni consultabili sul sito internet della compagnia. Ma non mancano i treni garantiti.

A rischio anche i convogli regionali in tutta la Lombardia. “Dalle 00:00 alle 23:59 di venerdì 26 maggio è previsto uno sciopero al quale potrebbe aderire il personale del gestore dell’infrastruttura Ferrovienord e che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria", fa sapere Trenord.

LINEE A RISCHIO –

Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago, Novara Nord, Varese/Laveno Nord;

Brescia/Iseo – Edolo;

le linee suburbane S2, S3, S4 e, per il tratto gestito da FerrovieNord, anche le linee S1 Saronno – Milano Passante – Lodi, S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate e S13 Milano Bovisa – Pavia;

i collegamenti aeroportuali Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi - Malpensa Aeroporto e S50 Malpensa Aeroporto - Bellinzona.

FASCE DI GARANZIA –

Ci sono comunque delle fasce di garanzia: viaggeranno e arriveranno a termine corsa i treni con orario di partenza previsto tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Per le linee circolanti sull’infrastruttura di Rfi invece viaggeranno e arriveranno a termine corsa i treni con orario di partenza previsto entro le ore 9 e termine corsa entro le 10. Alle 18 è prevista la ripresa del servizio.

Dalle 21 sulle linee a gestione esclusiva FerrovieNord e a gestione mista, potranno verificarsi ripercussioni fino al termine del servizio.

Per le linee circolanti sull’infrastruttura di RFI saranno attive le seguenti fasce orarie di garanzia: viaggeranno e arriveranno a termine corsa i treni con orario di partenza previsto entro le 9 e termine corsa entro le 10. Alle 18 è prevista la ripresa del servizio.

Per i treni a gestione mista FerrovieNord/RFI, occorre considerare l’orario previsto di partenza dalle stazioni di Milano Bovisa e Seregno.

MALPENSA EXPRESS –

Per il servizio Malpensa Express, nel caso di cancellazione dei treni, saranno istituiti autobus no-stop: tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa, 1); tra Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto, per la linea S50.

Nella fascia oraria 9-17, in concomitanza con lo sciopero a cui può aderire il personale Trenord, i treni della linea S50 potrebbero essere limitati a Stabio e sostituti con bus nella tratta Stabio-Malpensa.

Possibili disagi sono previsti per lo sciopero dei trasporti pubblici locali: autobus, filobus, tram e metropolitane. Verrà comunque garantita sempre una fascia di garanzia che varia da città a città. A Milano il servizio delle linee di superficie e metropolitane gestito dall'Atm sarà garantito fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18.

Per quanto riguarda Autoguidovie, le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 saranno garantite dalle 5.30 alle 8.29 e dalle 15 alle 17.59.

Il servizio della funicolare Como-Brunate sarà garantito fino alle 8:30 e tra le 16:30 e le 19:30.