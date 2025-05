Dipendenti Siae, tavolo di confronto. Fiom: "Salviamo i posti di lavoro"

Dopo gli scioperi degli scorsi giorni e la manifestazione sotto la sede della Regione, dove i sindacati e la Rsu sono stati ricevuti dagli assessorati competenti, i lavoratori di Siae Microelettronica hanno conquistato per il 22 maggio il tavolo di confronto al Mimit, il ministero delle Imprese. "Vogliamo un intervento pubblico per salvaguardare i posti di lavoro e per salvare un’azienda strategica del settore delle telecomunicazioni con importanti professionalità", ha spiegato la Fiom Milano. Il Gruppo, con la controllata SM, produce ponti radio e fibra ottica con i suoi circa 800 addetti nel polo di via Buonarroti. L’attesa è per l’ingresso di un socio francese e l’iniezione di capitali di Invitalia, che andrebbero a scongiurare la delocalizzazione di tutta la produzione in Cina. "In queste settimane Siae Microelettronica ha nuovamente tradito gli impegni presi con i lavoratori e le istituzioni, non pagando gli ultimi stipendi". La.La.