Dimissioni della presidente della Commissione Sport del Comune di Milano, Angelica Vasile lascia il suo incarico

Ha provato a convocare in presenza alcune sedute della commissione Sport del Comune di cui è presidente, ma è stata contestata per il metodo di lavoro proposto e così ha deciso si dimettersi. Parliamo della consigliera del Pd Angelica Vasile, che ha scritto alla presidente del Consiglio Elena Buscemi per comunicarle il suo passo indietro dalla presidenza della commissione Sport: "Avevo deciso di provare a dare una spinta diversa alle attività della mia commissione, credo che le politiche sportive cittadine necessitino del contributo di tutti noi per essere più incisive e più vicine alle persone in difficoltà. Ho quindi deciso di procedere alla convocazione in presenza di alcune commissioni su temi delicati con l’aggiunta di una commissione in presenza per venerdì 16 giugno alle 13 in cui avrei voluto ascoltare le riflessioni dei miei commissari su come sono andati i lavori negli ultimi 2 anni e su cosa secondo loro dovremmo fare nei prossimi mesi. Ho però ricevuto diverse contestazioni da alcuni commissari per il metodo di lavoro che mi sono data.

Mi trovo quindi nell’impossibilità di portare avanti il lavoro che avrei voluto e quindi rassegno le mie dimissioni".M.Min.