Digital videomaking. Focus logistica

Acquisire le competenze necessarie per realizzare contenuti audiovisivi professionali destinati al web. È possibile farlo grazie al corso gratuito “Digital Videomaking: riprese e montaggio per il web”, proposto da Afol Metropolitana e finanziato nell’ambito del programma Gol (Garanzia Occupabilità Lavoratori). Il corso, della durata di 40 ore, partirà l’8 gennaio al centro di formazione professionale Vigorelli in via Soderini 24 a Milano. I partecipanti potranno apprendere le principali tecniche di ripresa e conoscere i formati digitali audio-video. L’approccio formativo alterna lezioni teoriche e pratiche, con l’utilizzo di attrezzature professionali nei laboratori dedicati. Al termine del corso, gli studenti che avranno partecipato ad almeno il 70% delle ore e superato la prova finale, riceveranno un attestato che certificherà le conoscenze e le abilità acquisite. Sempre l’8 gennaio inizia il corso Logistica e organizzazione di magazzino presso la sede Afolmet in via Milano 21 a Garbagnate Milanese. Durante il percorso di 52 ore, i partecipanti apprenderanno le principali fasi del processo logistico, tra cui la spedizione, lo stoccaggio e il ricevimento delle merci. Saranno trattati anche temi cruciali come la normativa di settore, le tecniche di organizzazione del magazzino, la gestione della sicurezza in magazzino, nonché le metodologie di imballaggio e packaging. I partecipanti che avranno seguito le ore obbligatorie di formazione teorico pratica per condurre il muletto e superati gli esami, riceveranno I’attestato di abilitazione aIIa conduzione di carreIIi eIevatori semoventi con conducente a bordo, oltre a quello di partecipazione con il riconoscimento di abilità e conoscenze acquisite. Per iscrizioni è possibile scrivere a sviluppolavoro-milano@afolmet.it.