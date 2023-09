Dietro i portoni la grande bellezza. Via alle visite tra storia e musica

Villa Ghirlanda Silva e Villa Casati Stampa da oggi tornano a ospitare mostre ed eventi culturali come visite guidate e teatralizzate, concerti di musica classica, cene e bancarelle solidali, incontri con autori e dibattiti grazie all’edizione autunnale di Ville Aperte in Brianza 2023. La dimora di piazza Soncino fino a domani ospita "Generazioni - Comunità sostenibili per abitare il futuro", la rassegna della cooperativa UniAbita, e dal 22 al 24 settembre "Incontri in Villa - Dare speranza al futuro", manifestazione giunta alla quarta edizione. Un modo per sostenere progetti solidali e di inclusione sociale con un messaggio di speranza grazie all’apporto di "guide turistiche" speciali: le persone con disabilità della cooperativa Arcipelago - Anffas Nord Milano di Cinisello. Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre spazio all’iniziativa "Market Donne artigiane" a cura dell’associazione ProgettoDI Donne Imprenditrici, che vedrà anche dj set e pet shooting. Villa Ghirlanda accoglierà i visitatori oggi e domani e poi ancora domenica 1 ottobre. Visite guidate artistiche nella dimora e nel parco storico alle 11 e alle 15, esibizione degli allievi della civica di musica nel pomeriggio, domani alle 16 ci sarà un concerto di piano con Daniele Longo. Il programma vede anche la mostra personale del pittore architetto Antonio Triacca "Nelle pieghe dell’immagine": 37 quadri attraverso cui Triacca racconta il suo concetto di arte, la magia dell’immagine, la sua forza espressiva e il linguaggio della rappresentazione, così come la pittura come via per evocare emozioni.

Nome di rilievo nel panorama nazionale, la sua cifra stilistica è il segno espresso attraverso il colore, il pennello, la grafite o il carboncino, per indagare le forme. "Le nostre ville storiche tornano ad animarsi per l’iniziativa più iconica. Anche quest’anno Il programma è ricco di iniziative che danno spazio alla cultura nelle sue varie forme: mostre, presentazioni di libri e dibattiti tra esperti. La volontà è sempre quella di valorizzare quanto di bello c’è nella nostra città", commenta l’assessore alla Cultura Daniela Maggi.