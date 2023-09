Deve scontare 9 anni. Si costituisce col figlio

Si è presentata martedì pomeriggio all’ingresso della Questura con il suo ordine di carcerazione, il bimbo di undici mesi nel passeggino e un borsone con gli effetti personali. Così una nomade ventinovenne, che deve scontare un cumulo pene superiore a 9 anni per reati contro il patrimonio, si è costituita in via Fatebenefratelli. Agli agenti della Squadra mobile non è rimasto che eseguire il provvedimento, accompagnando la donna nel carcere di Bollate, dotato di un reparto nido per detenute madri.