Design Week, in affitto spazi dismessi

Dall’ex Palazzina Acqua potabile di via Giacosa all’edificio Baroni85 del Gratosoglio, passando dai negozi di via Palmanova: in vista dell’edizione 2024 della Milano Design Week in calendario dal 15 al 21 aprile, l’amministrazione comunale intende mettere a disposizione degli operatori del design spazi dismessi o in via di recupero del suo patrimonio immobiliare. Pronto l’avviso pubblico per raccogliere la manifestazioni di interesse. Gli interessati dovranno presentare le loro proposte entro le 17 del 4 dicembre tramite il modulo on-line presente sul sito web del Comune. Sarà richiesto un affitto - pari a una o due mensilità in base agli spazi - tranne per l’edificio di via Baroni 25 per il quale sono previsti solo eventuali oneri per i servizi accessori. "Gli spazi saranno messi a disposizione nello stato di fatto in cui si trovano – si specifica nella determina –. Ogni intervento o miglioria sugli immobili è da intendersi a carico del proponente e potrà essere realizzata previa esplicita autorizzazione da parte del Comune di Milano". Tra gli immobili a disposizione, per eventi sempre a tema design che saranno inseriti nel palinsesto della settimana milanese, anche il seminterrato dell’ex Ospedale Negri-Pini di via Sant’Erlembardo, la porzione fabbricato adiacente alle docce pubbliche di via Anselmo da Baggio e la Cascina Spazzola di Ponte Lambro. M.Min.