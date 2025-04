Milano, il design corre con lo sport: le t-shirt disegnate dagli studenti raccontano emozioni, territori e passioni

Milano, 17 aprile 2025 – In occasione della Milano Design Week 2025, che si è appena conclusa, ha preso vita ‘Raffles x FollowYourPassion’, un progetto creativo che fonde il mondo del design con quello dello sport, raccontando attraverso la moda l’identità e l’anima dei più iconici eventi sportivi italiani.

Non un semplice progetto formativo, ma un vero e proprio statement creativo che rompe gli schemi e riscrive le regole dell’activewear contemporaneo. Una capsule collection esclusiva di t-shirt disegnate dagli studenti del corso di Visual Design di Raffles Milano, iconica scuola di moda e design con sedi in tutto il mondo. Giovani designer che, con visione e sensibilità, hanno trasformato l’identità dei luoghi simbolo delle gare FollowYourPassion in capi iconici, capaci di unire performance e bellezza.

Ogni t-shirt è pensata come una narrazione visiva, un’interpretazione grafica e tecnica dell’anima di una destinazione italiana: dalle coste marine alle strade metropolitane, dai laghi alle colline. Linee pulite, ricerca cromatica, tessuti funzionali ed estetica essenziale si fondono per dare vita a una collezione che parla di viaggi, movimento e stile.

Un’esplosione di colori, energia e stile

Il cuore della collezione batte anche attraverso la sua palette cromatica: un mix vibrante e sofisticato di rosa intenso, rosso acceso, giallo sole, lilla delicato, arancio vitaminico, verde brillante, lime acceso, blu profondo e grigio urbano. Colori che evocano forza, emozione e identità. Ogni tonalità è stata accuratamente selezionata per rappresentare l’atmosfera e il carattere di unico di una diversa tappa del circuito FollowYourPassion, creando un mix di sinfonia visiva che che parla direttamente al cuore (e allo stile) di chi corre e non solo.

Perché lo sport non è solo performance: è anche espressione, identità, estetica. E la moda gioca un ruolo chiave non tanto per un esercizio di stile (anche se le foto al traguardo hanno sempre la loro importanza), quanto per la qualità e l’innovazione dei materiali tecnici, capaci di influenzare – e migliorare – anche una semplice sessione di allenamento.

Le t-shirt eventi 2026 disegnate dagli studenti di Raffles Milano per FollowYourPassion

Creatività, design e sport

Un nuovo linguaggio visivo, coerente, iconico, in grado di portare stile e riconoscibilità all’esperienza sportiva, dentro e fuori dal percorso gara. Ed è da questa visione condivisa che nasce una nuova collaborazione strategica tra Raffles Milano e MG Sport, volta a creare una nuova struttura estetica e un rebranding completo per tutti gli eventi FollowYourPassion in programma nel 2025.

Nella foto con la t-shirt di Milano21 Elena Sacco Director Strategy, Business and Relations di Raffles Milano e Andrea Trabuio Direttore Generale MG Sport

I prossimi eventi:

25 aprile ChiaSWIM (Chia Sport Week) 26 aprile – ChiaTRI (Chia Sport Week) 27 aprile – Chia21 (Chia Sport Week) 3 maggio – MilanoTRI 3 maggio – Milano10K 11 maggio - StaiSano! RUN 29 giugno – LovereTRI 28 settembre - Monza21 4-5 ottobre - PeschieraTRI 23 novembre – Milano21

Milano, capitale della fashion-performance

Con ‘Raffles x FollowYourPassion’, Milano conferma ancora una volta il suo ruolo di capitale mondiale della moda. Ma non solo: si posiziona oggi come cuore pulsante dell’activewear di nuova generazione, dove stile e sport si fondono in un dialogo senza confini. Qui, la corsa non è solo uno sforzo fisico, ma un atto estetico. E i runner, grazie a questa collezione, diventano i più fashion del mondo. Un progetto che celebra la bellezza del movimento, la potenza della visione e la forza della collaborazione. Perché la moda può incontrare la corsa. E la corsa, oggi più che mai, può diventare moda.