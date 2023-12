Denunciato per vandalismi al monumento agli Alpini

Ha danneggiato il monumento agli Alpini di corso Europa, dando fuoco alla bandiera tricolore e alla corona di alloro. Ma è stato individuato dalla polizia locale e denunciato. È successo nella tarda mattinata di sabato a Rho, protagonista un 44enne residente in città che, con un accendino, ha appiccato il fuoco al monumento che si trova proprio di fronte al comando della polizia locale. Gli agenti hanno avvertito i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Alcuni testimoni che erano alla fermata del bus hanno descritto l’autore del gesto che è stato subito rintracciato da una pattuglia dei vigili e accompagnato al comando. Il 44enne ha diversi precedenti di polizia anche per consumo di alcol e stupefacenti e pare abbia agito in stato di alterazione da alcol. In tasca aveva ancora l’accendino e di fronte all’evidenza, ha confessato, È scattata la denuncia per danneggiamento a monumento pubblico e vilipendio alla bandiera. Sdegno per il gesto è stato espresso dal sindaco Andrea Orlandi e dal vicesindaco Maria Rita Vergani. Ro.Ramp.