Debutta “Cambiare Rotta“, alleanza tra Udu e UniSì

Si torna a votare alla Statale, ma per eleggere i rappresentanti degli studenti. Urne (telematiche) aperte il 7, 8 e 9 maggio. Gli studenti eletti resteranno in carica dal primo ottobre fino al 30 settembre 2026. Si presenta per la prima volta in un ateneo milanese e cercherà di entrare anche in Cda e in Senato accademico “Cambiare Rotta“. "Non nasciamo come lista ma come organizzazione studentesca a livello nazionale – spiega Xhesika Bardhi candidata in Senato Accademico –, negli anni però abbiamo accertato come le rappresentanze studentesche non ci rappresentino realmente, non sono votate da tanti studenti e non sono megafono delle nostre lotte. Ci presentiamo perché è importante riaffermare la necessità del protagonismo e della partecipazione attiva da parte degli studenti". Si alleano UniSì e Udu, che si presentano come “Sinistra unita“ . A monte della decisione l’idea di far fronte comune "contro la presentazione di diverse liste di destra, con le giovanili di Forza Italia e Lega che correranno insieme nei dipartimenti e nelle facoltà, ma anche il fatto che siamo sotto il Governo più di destra della storia repubblicana – spiega Daniele Anselmi, in lizza –. Ci siamo quindi messi attorno al tavolo per presentare una sinistra unita, rappresentativa e più forte, partendo da valori e battaglie che condividiamo". La lista “Studenti Indipendenti“ correrà invece sola: "Manteniamo la nostra autonomia da partiti, lobby e sindacati. Mancanza di accordi elettorali non significa mancanza di dialogo: lavoreremo insieme alle altre liste su programmi necessari agli studenti, come abbiamo fatto con la no tax area a 30mila euro", spiega Chiara Azzolin, rappresentante in Senato Accademico. Schiera 167 candidati Obiettivo Studenti - Lista aperta: "Con la rettrice continueremo il lavoro intrapreso in questi anni sul diritto allo studio e sui tanti temi aperti che andranno affrontati, dai servizi su Mind a Città Studi, alle residenze", commenta Elia Montani di Obiettivo Studenti. Questi i quattro schieramenti in corsa per Cda e Senato.

Per dipartimenti e facoltà di Scienze politiche ci sono anche Fronte della gioventù comunista, Corrente Alternativa a Fisica, L’apprendista per dipartimenti e facoltà più “mediche“, Studenti per il Divas a Veterinaria, Lista Ideale per Matematica. Studenti per le Libertà e Siamo Futuro correranno insieme per alcuni dipartimenti - da quelli di Diritto pubblico e privato ad Agraria - e consigli di facoltà. Non è riuscita a raccogliere abbastanza firme “Azione universitaria“, la giovanile di Fratelli d’Italia. Intanto è stato fissato l’incontro aperto chiesto dagli studenti sulla situazione in Medio Oriente con rettore e futura rettrice: mercoledì alle 12.30.Si.Ba.