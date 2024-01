"De Wan inaugura l'anno con la sua collezione ispirata a Puccini"

De Wan inaugura l’anno nel suo atelier di via Manzoni 44 a Milano l’11 gennaio dalle alle 14 alle 18 alla vigilia della Men’s Fashion Week. La presentazione prevede capispalla, pelletteria, orologi e sciarpe tratte dai quadri di Roberto De Wan. Conducono l’evento Sergio Manzoni e Mariangela Vanalli per Voci di Moda di Lombardia TV. Saranno presentati anche i nuovi foulard Limited Edition tratti dai quadri di De Wan come “La guerra dei mondi” (nella foto). Fra gli altri quadri presentati anche quelli dedicati alla Turandot per celebrare il centenario dalla scomparsa di Puccini.