Morto David Messina, addio al decano dei giornalisti sportivi: “Ha inventato le cronache di calciomercato”

Milano – È morto a Milano all'età di 92 anni, David Messina, decano del giornalismo sportivo e grande firma del calcio. Per 15 anni è stato anche presidente Glgs-Ussi Lombardia, il gruppo dei giornalisti sportivi.

La carriera

Palermitano di nascita, laureato in giurisprudenza, Messina ha debuttato da giovane in Sicilia nel giornalismo sportivo come corrispondente locale di Tuttosport, per essere presto chiamato a Milano. Ha lavorato per la Stampa, il Corriere dello Sport e quindi alla Gazzetta dello Sport, dove la sua firma è stata sempre in primo piano nelle pagine del calcio.

Pioniere del calciomercato

"Il titolo di ‘maestro’ gli è dovuto soprattutto per essere stato uno dei pionieri, se non l'inventore, delle cronache di calciomercato in tempi ormai lontani – dice il Glgs-Ussi Lombardia – Notevole anche la sua partecipazione come autore e conduttore a programmi tv sportivi, oltre a quella di autore di libri di tema calcistico”.

In televisione

Nel 1987 Messina fu, insieme a Ruggero Muttarini, Giorgio Micheletti, Michele Plastino e Tony Damascelli, tra gli ideatori di “Qui studio a voi stadio”, la storica trasmissione di calcio di Telelombardia, che nel 2010 vinse anche un Ambrogino d’oro.

Il cordoglio del Glgs

“Vogliamo ricordare anche il suo impegno negli organismi di categoria – prosegue il Glgs-Ussi Lombardia – la presenza costante nelle vicende sindacali: un impegno che non è mancato neppure negli ultimi anni, quando l’età reclamava un’inevitabile riduzione delle forze. Anche qui David c’era sempre. E per tanti, che lo hanno conosciuto e apprezzato nei vari aspetti della sua multiforme attività, il suo ricordo resterà indelebile”.