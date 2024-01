Danni nei parchi. Ora telecamere anti-vandali

Sono iniziati in questi giorni i lavori per installare nuove telecamere nelle aree verdi. Gli interventi sono partiti dal parco Matteotti, recentemente oggetto di atti vandalici, e dal parco della Bressanella, nuovo quartier generale del gruppo comunale dei volontari di Protezione civile. "A seguire, numerosi giardini e altre aree verdi di Cusano Milanino verranno protetti tramite impianti di videosorveglianza direttamente collegati con le forze dell’ordine - annuncia l’Amministrazione -. Speriamo che questi accorgimenti possano essere un valido deterrente". Il Comune era risultato vincitore di un bando regionale per l’installazione delle telecamere nei parchi dove diverse zone e attrezzature dedicate ai bambini, sia per l’usura sia perché oggetto di vandalismo, erano inutilizzabili. Con l’ultima variazione di bilancio si è deciso di stanziare 80mila euro per i nuovi giochi. La.La.