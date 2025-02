Danni al quartiere Giardino. Appiccato fuoco ai rifiuti. I responsabili in un video

Una montagna di rifiuti, abbandonata di fianco alle campane destinate alla raccolta differenziata, data alle fiamme. "Quello che è successo in quartiere Giardino, nelle proprietà di Palladium, con cui stiamo collaborando proficuamente, non è degno di una società civile – ha commentato il sindaco Marco Pozza –. Gli incivili non solo non fanno la raccolta differenziata, ma ora appiccano anche il fuoco, mettendo a repentaglio la sicurezza di tutti. Atti intimidatori come questi non avranno successo e proseguiamo con i controlli e le sanzioni per chi non differenzia correttamente. Le immagini delle telecamere della zona ci sono e sono al vaglio degli inquirenti".

F.G.