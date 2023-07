Dalla Cina con interesse, siglato un accordo di collaborazione

A un anno dall’apertura di Mind innovation district, le ricadute sui territori ai bordi del distretto dell’innovazione, nato sull’ex area Expo tra Rho e Milano da una partnership pubblico-privato, parlano di sviluppo e ricerca di investimenti oltre confine. Suggellato l’accordo di collaborazione tra Baranzate e Xinmi (città di 800mila abitanti della provincia cinese di Henan) che apre la porta tra le due istituzioni "nel rispetto dei principi di uguaglianza e mutuo vantaggio" si sottolinea nel documento, ad azioni di scambio e cooperazione in diversi settori tra cui la cultura e l’economia.

Per questo una delegazione di Zhengzhou (capitale di Henan) ha incontrato martedì Luca Elia, il sindaco di Baranzate; d’obbligo a seguire una visita al quartiere futuristico per una stretta di mano con i rappresentanti di Aerexpo e di Lendlease che stanno sviluppando il sito di Mind. È nel 2018, in occasione del Capodanno cinese, che Baranzate festeggia la tradizione e avvia le relazioni con Henan, dopo averle già aperte a Milano con il consolato e il centro culturale cinese.

L’aspirazione del Comune è chiara: "Diventare un quartiere attrattivo della Città metropolitana in termini di investimenti e internazionalizzazione", sottolinea Elia.

"I rapporti di collaborazione tra Baranzate e le città della provincia di Henan – spiega il sindaco – erano stati rallentati dal Covid. Non dimenticherò mai e non finirò mai di essere grato alla città di Xinmi quando appena scoppiata la pandemia nel 2020, in carenza assoluta di mascherine in Italia, ne inviarono 20mila a Baranzate, che furono distribuite ai cittadini. Fu il primo importante gesto di amicizia e solidarietà tra le nostre comunità. Ora la nostra collaborazione è potuta riprendere nel comune interesse".

A Baranzate sono circa cinquecento attualmente i cittadini di origine cinese, molti di loro sono imprenditori o commerciarnti. Le comunità asiatiche crescono intorno a Milano e lo sguardo dei sindaci punta a oriente: a Bollate il primo cittadino Vassallo ha accolto solo qualche giorno fa i rappresentanti di Yibin, citta cinese nella regione del Sichuan.

Monica Guerci