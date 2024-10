Dal presidio di un tempo (anno 1861, sei militari) alla nuova sede di oggi

Correva l’anno 1861 quando si dava inizio al presidio dei carabinieri a Cassano, con sei militari, come sottosezione di Melegnano. Con il passare degli anni, più di una struttura in città ha ospitato i militari dell’Arma. Da quella iniziale al Castello Visconteo si era passati in via Dossena. Nel 1949 la caserma viene poi intitolata al cassanese generale Giuseppe Perrucchetti e nel 1959 c’è il trasferimento in via Quintino Di Vona. Dieci anni dopo la Stazione carabinieri diventerà Comando di Tenenza e nel giugno del 1976 diventa Comando Compagnia. L’intensa attività dei militari dell’Arma esigeva nuovi spazi e nel 1992, da via Quintino di Vona si trasferiscono in via Milano. Proprietà dello stabile lo Stato che in seguito cederà poi tutto ai privati. Segue dunque un costo d’affitto da versare, 500mila euro l’anno, che risulterà troppo alto. Si decide, quindi, per il trasferimento a Pioltello. Al via, dunque, le strategie per poter trattenere i carabinieri a Cassano. Dopo tentativi risultati vani di adeguare location esistenti in città si è poi giunti alla decisione per la costruzione di una sede tutta nuova. Nel marzo del 2023 c’è dunque l’ingresso dei carabinieri nella nuova Tenenza inaugurata ieri. S.D.