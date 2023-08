Dal Piano Lombardia 113 milioni a Milano e Comuni: Interventi in Lombardia

La Giunta regionale ha approvato un programma di 304 interventi stradali per un importo complessivo di 113 milioni di euro. Si tratta di interventi inclusi nel Piano Lombardia e a beneficiarne saranno Comuni, Comunità montane, Consorzi, Parchi e altri enti pubblici. "Il Piano Lombardia – sottolinea il presidente della Regione, Attilio Fontana – continua a fornire risorse concrete agli enti locali. Questi investimenti regionali sono essenziali per realizzare opere che altrimenti, in molti casi, sarebbero rimaste sulla carta. Siamo e saremo accanto ai cittadini e ai Comuni". "In questi anni – sottolinea a sua volta l’assessore regionale alle Infrastrutture e alle Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi –, il Piano Lombardia ha portato ad aprire moltissimi cantieri, imprimendo un’accelerazione alla nostra economia. Un programma che ha determinato benefici immediati per i territori. Si tratta di risorse che consentono di realizzare opere attese da tempo. Non solo grandi opere: il Piano finanzia, infatti, anche interventi più piccoli ma di fondamentale importanza per i contesti in cui si collocano. In pratica – evidenzia Terzi – è una bella boccata di ossigeno per i nostri Comuni, che possono aprire cantieri per riqualificare la rete infrastrutturale. L’obiettivo è una Lombardia sempre più accessibile e connessa, migliorando la qualità di vita dei cittadini e contribuendo anche alla ripresa economica". Quanto alla ripartizione relativa a questa tranche del Piano Lombardia, a Milano e area metropolitana sono previsti 28 interventi per 11,3 milioni, a Bergamo e provincia gli interventi sono 60 per 21,3 milioni, a Brescia sono 43 per 15,2 milioni. Quindi la provincia di Como, dove sono in agenda 11 cantieri per un valore di 3,4 milioni, quella di Cremona con 8 opere in programma per 5,5 milioni, quella di Lecco con 9 opere per 7,8 milioni, Lodi con 9 interventi per poco più di 3 milioni, Monza e Brianza, dove saranno finanziati 15 opere per 5,5 milioni, e, a chiudere, Mantova, (16 opere per 7,4 milioni), Pavia (33 per 9,6 milioni), Sondrio( 29 per 7,1 milioni) e Varese (43 per 16,3 milioni).