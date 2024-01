Dal Covid all’influenza, vaccini nel week end

Prosegue, nei fine settimana, la campagna vaccinale dell’Asst Melegnano Martesana. Con accesso diretto in base all’ordine di arrivo, i cittadini possono immunizzarsi da Covid, influenza, pneumococco e Fuoco di Sant’Antonio. Domenica 4 e 11 febbraio, dalle 9 alle 12, sarà aperta la sede di via Matteotti a Peschiera Borromeo; sabato 3 e 10 febbraio resteranno in funzione i centri di Vimodrone (via Cesare Battisti 23) e Vaprio d’Adda (via don Moletta). L’iniziativa è resa possibile grazie all’accordo coi medici di famiglia. L’anti-influenzale e l’anti-Covid possono essere somministrati a tutti coloro che ne faranno richiesta; i vaccini contro il Fuoco di Sant’Antonio e lo pneumococco sono rivolti ai nati fra il 1952 e il 1958, oltre che alle categorie a rischio.

Considerando che la campagna vaccinale è partita lo scorso ottobre, l’obiettivo dell’Asst è superare le 10mila dosi entro la metà di febbraio. Oltre ai numeri, si punta a fare sensibilizzazione.

A.Z.