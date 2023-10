Dal Comune 46.500 euro agli oratori

Contributi agli oratori per 46.500 euro. Sono stati stanziati dal Comune per il triennio (15.500 euro all’anno) per sostenere le famiglie e le attività delle parrocchie "intese come servizi che integrano l’offerta istituzionale, dai centri estivi ai servizi sperimentali per la prima infanzia, dall’incontro dei giovani con il mondo del volontariato alle opportunità di promozione della creatività giovanile, anche garantendo formazione e supporto", come si legge nella delibera di conferimento delle risorse pubbliche. In particolare, l’accordo di collaborazione con le parrocchie del territorio con cui l’Amministrazione si impegna, vuole andare a sostenere la funzione educativa e sociale svolta dagli oratori, come il doposcuola delle parrocchie don Bosco, San Domenico Savio e San Francesco. "È un riconoscimento anche ai progetti di assistenza e aiuto allo studio attuati durante l’anno scolastico nei luoghi educativi messi a disposizione dalle parrocchie", spiegano dal municipio. In città sono attive la comunità pastorale San Paolo IV (Calderara, Dugnano, Incirano), la comunità pastorale Santa Maria Nascente e Sacra Famiglia (Paderno, Villaggio Ambrosiano) e Santi Ambrogio e Martino Vescovi (Palazzolo Milanese, Cassina Amata). L’obiettivo è la costituzione "di un sistema integrato a favore dell’area giovanile", dove anche parrocchie e oratori svolgono una funzione educativa e sociale fondamentale e "in stretto rapporto con le famiglie costituiscono una rete a sostegno dei ragazzi e della gioventù a contrasto del disagio giovanile e a garanzia dello sviluppo armonico di bambini e ragazzi".

La.La.