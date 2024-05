Dai pensionati agli studenti: "Hanno voglia di imparare"

Seduto, declina i verbi con davanti a sé dieci occhi che lo fissano. Forse non ci avrebbe creduto Luciano Vasori, di 68 anni, se solo una manciata di anni fa qualcuno gli avesse detto che un giorno avrebbe insegnato la lingua italiana a dei minorenni stranieri, soli in città. Eppure è così. "Lavoravo in un’azienda di trasporti internazionale – racconta –. Ora sono in pensione, vivo nella zona e volentieri offro il mio tempo a questi giovani". Mentre parla ha davanti ragazzi tunisini e kosovari che lo ascoltano rapiti. Tutti coinvolti nel “centro diurno“ di San Giovanni Battista alla Bicocca, creato per loro dalla parrocchia. "Hanno voglia di imparare. Sono partito da zero, loro apprendono molto velocemente. Sanno che imparare la lingua è fondamentale per non essere tagliati fuori. Il loro obiettivo è prendere la licenza media". Il signor Vasori è uno dei tanti volontari, una trentina, che si sono messi a disposizione. Tra loro c’è anche Chiara Spera, ventenne, studentessa di Scienze dell’Educazione: "Stare con loro – riflette – mi avvicina al mio futuro lavoro. Questi ragazzi sono semplici, come un foglio di carta trasparente. C’è un doppio aspetto: hanno i bisogni degli adolescenti ma hanno già vissuto come adulti. Io mi sento come una sorella maggiore, cerco di entrare nelle loro vite in punta di piedi. E quando con me si aprono, raccontandomi le loro storie, è commovente".

M.V.