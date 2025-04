Da venticinque anni accanto ai più fragili

Un libro di ricette, un podcast ("Le voci del nostro giardino"), un cortometraggio ("L’Amore"), tanti laboratori e progetti per offrire un luogo di incontro, formazione e presa di autonomia ai disabili del territorio. L’associazione “Il Sorriso” ha da poco festeggiato i 25 anni dalla sua fondazione. All’attivo ci sono anche esperienze di residenzialità protetta. Un lavoro costante in sinergia con le realtà territoriali come scuole, onlus, enti, commercianti con un’attenzione ai più giovani e ai soggetti fragili, e costruire possibili azioni di risposta.