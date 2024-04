Da sabato a Villa Burba i "Paesi" di Duranti

Sarà inaugurata sabato 13 aprile alle 17.30 nella Sala delle Colonne e nella Sala Filatoio di Villa Burba a Rho, la mostra Paesi in ricordo dell’artista Maurizio Duranti. Organizzata dal Comune di Rho e dall’associazione culturale Gpc Arte, la retrospettiva è stata curata dalla critica d’arte Cristina Palmieri e inserita nel progetto Art in the city. Nella serie di opere intitolata Paesi il noto architetto e designer Maurizio Duranti (morto nel 2021), esprime una ricerca di essenzialità che ambisce alla purezza formale e cromatica. "Questa mostra ci racconta la capacità di Duranti di osservare le città e i paesi in un modo davvero particolare - commenta l’assessora alla Cultura Valentina Giro -. Questo suo sguardo sul mondo lascia trasparire la capacità di giocare con forme e colori in modo unico". La mostra sarà visitabile fino al 28 aprile 2024.Ro.Ramp.