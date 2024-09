Da Milano a Inzago lungo il Naviglio. Il Pirellone finanzia il tour virtuale

Il Pirellone finanzia il tour virtuale inclusivo da Milano a Inzago lungo il Naviglio. Insieme alla Statale, alla Triennale, alla Fondazione Bagatti Valsecchi, la Regione supporta l’Ecosistema digitale Martesana tra memoria, innovazione e sostenibilità. Arriva così la piattaforma web multilingua dell’Ecomuseo con video a 360 gradi e una web app con realtà aumentata per offrire un’esperienza immersiva e accessibile ai disabili.

Saranno messi a disposizione anche podcast sull’identità territoriale e gastronomica e un archivio digitale per preservare il patrimonio culturale locale con un impatto ambientale zero. A questa esperienza sono andati 173mila euro per la progettazione sui 6 milioni destinati al salto hi-tech in campo culturale. Il pacchetto turistico di casa sarà su otto Comuni di area strettamente rivierasca e restituirà anche le vicende e la storia di ciò che non è più visibile: personaggi e attività lavorative. Fra i siti certi, il Molino Vecchio a Gorgonzola, le ville di Cernusco e Inzago. Ma l’elenco è destinato ad allungarsi. "InnovaCultura - dice l’assessore regionale alla partita Francesca Caruso - è la dimostrazione che i due ambiti possono camminare insieme.

Questo bando permette alle nostre istituzioni di fare un salto di qualità, rendendo il patrimonio ancora più accessibile. Uno strumento inedito per valorizzare i nostri luoghi di cultura e proiettarli nel futuro". L’Ecomuseo, che entra così nel panorama delle realtà di riferimento del settore, aveva puntato da subito sulla "mediateca" realizzata da una società specializzata, ingaggiata per l’occasione che cederà tutti i contenuti.

Fra i luoghi-simbolo proprio il Molino Vecchio, messo in sicurezza nel 2023 e visitato dagli ispettori regionali dopo il restyling che ne avevano apprezzato il fascino e compreso le prerogative in chiave turistica e di promozione del territorio. Ma non sarà la sola star.

Presto, aziende storiche, barcaioli, dimore nobiliari rivivranno grazie al virtuale: studenti e curiosi potranno fare un tuffo nel passato toccando con mano mestieri e attività cancellate dal tempo e che così torneranno a vivere. Un’attrazione affascinante, che si spera piacerà ai visitatori, e che ha superato la selezione.