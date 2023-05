"Da imprenditore punto allo sviluppo"

1) Le motivazioni sono svariate. Come imprenditore, perché dopo 34 anni di attività nel Comune di Zibido San Giacomo ho visto mano a mano chiudere imprese fino alla totale desertificazione di servizi nelle frazioni. Come cittadino perché l’immobilismo delle amministrazioni che si sono succedute negli ultimi 25 anni non ha consentito al territorio di svilupparsi e la mancanza di servizi e di collegamenti adeguati per un Comune alle porte di Milano è segno di una mancanza di visione amministrativa e politica. 2) Il nostro programma elettorale, molto ricco e articolato, poggia su tre assi fondamentali: sviluppo, trasporti e sicurezza. Un Comune come Zibido San Giacomo, che non dimentichiamolo è per dimensione territoriale molto vasto, deve completare progetti di rigenerazione urbana, deve consentire uno sviluppo commerciale e industriale favorendo gli investimenti e creando lavoro nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale, deve avere un sistema di trasporti efficiente ed efficace tarato sulle moderne esigenze di mobilità e che consenta a tutte le frazioni di crescere nello stesso modo. La sicurezza, poi, va potenziata investendo sia nelle risorse umane che in quelle tecnologiche al fine di garantire ai cittadini e alle imprese di vivere il proprio territorio in tranquillità. 3) Senza dubbio il metodo di lavoro. Io faccio l’imprenditore da quando ho 19 anni, sono abituato a lavorare programmando e progettando. Valuto da sempre in anticipo la fattibilità di un progetto con lo scopo di avere sempre il miglior risultato. Tutto il nostro programma amministrativo è stato costruito partendo da questo approccio. Sappiamo dove trovare le risorse e sappiamo come realizzare i progetti. Nella mia vita ho creato e dato lavoro e mi vanto di non aver mai licenziato nessuno. Questo anche perché so scegliere le persone con cui lavoro ed è per questo che la mia squadra è formata, e di questo ne sono orgoglioso, da donne e uomini capaci, entusiasti e con competenze di alto livello. I risultati di 25 anni di amministrazione sono ben visibili ai cittadini e francamente credo che Zibido meriti di più.