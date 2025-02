Da Berrettini a Petagna, la palestra dei vip

Stronger Club, una realtà dove passione, impegno e determinazione si fondono per dare l’opportunità ad atleti e sportivi di migliorarsi ogni giorno. Campioni come il tennista Matteo Berrettini e i calciatori di Serie A Andrea Petagna del Monza, Marco Carnesecchi dell’Atalanta, Andrea Colpani della Fiorentina, Nadir Zortea del Cagliari e Stefano Turati, portiere del Monza, si sono allenati nella palestra di via Curiel 232. Stronger Club è diretta da Alessandro Frustaci preparatore atletico professionista, con più di 100 atleti professionisti formati nel calcio, nuoto, pallavolo, tennis e basket. Il progetto lanciato a Rozzano oggi vede altre 8 palestre in Italia e all’estero con il brand Stronger Club. Docente Figc e Coni per preparazione atletica per Atleti disabili. "Il mio percorso formativo mi ha permesso di allenare molti atleti, e raggiungere risultati eccellenti - racconta Alessandro Frustaci - gli atleti lavorano con la loro squadra e da noi perfezionano quelle che sono le lacune sulla prevenzione degli infortuni, imparano a saltare più in alto, ad essere più “esplosivi”". Con lui c’è uno staff di eccellenza in palestra.

"Personale specializzato e laureato in Scienze motorie, ognuno dei quali ha una skill che permette di differenziare lavori con i nostri atleti". Una palestra aperta a tutti con la possibilità di frequentare la normale sala pesi, corsi di allenamento funzionale e aumentare performance sportive. "La vicesindaca Maria Laura Guido ha visitato questa struttura sportiva e si è complimentata con il direttore Alessandro Frustaci: "Una realtà straordinaria". Mas.Sag.