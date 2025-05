Cusano, mezzanotte di sangue. Due coltellate da uno sconosciutto

Ha cercato di difendersi dall’aggressione. Poi si è divincolato ed è riuscito a scappare, chiedendo aiuto a un passante in via Matteotti. Il suo aguzzino, quando sul posto sono arrivati i carabinieri, aveva già fatto perdere le sue tracce e ora è ricercato. È successo poco dopo la mezzanotte di sabato. A subire l’assalto è stato un 21enne italiano, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dopo essere stato soccorso e stabilizzato sul posto dagli operatori sanitari, arrivati con un’autoambulanza e un’auto medica.

Stando a quanto ricostruito fino a ora, pare che il 21enne sia stato aggredito in via Sauro a seguito di una lite scoppiata per strada: a quel punto il fuggitivo lo avrebbe colpito con due coltellate, una al torace e una al braccio sinistro. Il giovane sarebbe poi riuscito a scappare – dopo essersi preso il fendente all’avambraccio forse nel tentativo di proteggersi – per rifugiarsi in viale Matteotti, dove ha infine chiesto aiuto. Sul posto sono arrivati i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza e urgenza. Gli operatori del 118 hanno trovato il 21enne in gravi condizioni e hanno deciso di trasportarlo al pronto soccorso del Niguarda con la massima urgenza: la vittima è arrivata in ospedale sveglia e cosciente e non è in pericolo di vita. Secondo quanto riferito ai carabinieri, che indagano sulla vicenda, i due non si sarebbero mai visti prima della lite e dell’assalto. Tuttavia, si escluderebbe anche l’obiettivo della rapina violenta, dato che al 21enne non è stato portato via nulla, né denaro né il cellulare. I militari della Compagnia di Sesto San Giovanni sono ora al lavoro per dare un nome e un’identità all’aggressore che, dopo aver sferrato i fendenti, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Qualche elemento utile alle indagini, come la dinamica dell’episodio e il percorso di fuga del ricercato, potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso del quartiere e dalle testimonianze oculari dei passanti nella zona di via Matteotti e Sauro. Lo scorso settembre un altro giovane era rimasto ferito da una coltellata durante una rissa nella zona della stazione ferroviaria, mentre esattamente un anno fa un ragazzo era stato assalito da un fendente appena era sceso dall’autobus.