Anche i Caprotti (Esselunga) finiti nella truffa nel nome del ministro Crosetto

Milano, 10 febbraio 2025 – È arrivata una quarta denuncia, quella di Esselunga - famiglia Cap rotti -, per un tentato raggiro nell'inchiesta della Procura di Milano sui truffatori che spendevano il nome del ministro Crosetto per chiedere soldi da utilizzare per fantomatici riscatti parlando di giornalisti rapiti in Medio Oriente.

Guido Crosetto

Gli altri

La querela si aggiunge a quelle di Massimo Moratti, ex storico presidente dell’Inter che ha versato quasi un milione di euro.

Nel mirino è finita anche la famiglia Aleotti del gruppo Menarini, dei Beretta a capo della multinazionale produttrice di armi. Aleotti e Beretta hanno confermato di essere stati contattati e precisato di non essere però caduti nel tranello, quindi di non aver versato denaro.

Insieme a loro tra i contattati ci sarebbero anche Giorgio Armani, Patrizio Bertelli, Diego Della Valle, Francesco Caltagirone, un componente della famiglia Del Vecchio e Marco Tronchetti Provera.

Associazione a delinquere

L’esposto

Intanto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il cui nome è stato usato per mettere a segno la maxi truffa nei confronti di una serie di imprenditori, ha depositato un esposto.

E già nei prossimi giorni potrebbe arrivare una richiesta, sempre dalla Procura di Milano, di sentire proprio il ministro della Difesa come persona informata dei fatti. La denuncia ipotizza la sostituzione di persona.