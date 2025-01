Di notte per strada si muore di freddo. La Croce Rossa di Milano cerca coperte in dono, ecco come fare

Milano, 20 gennaio 2025 – Le notti milanesi possono essere molto, molto fredde. Specie se si vive per strada o in ripari di fortuna. Solo l’altra notte un senza tetto di 62 anni è stato trovato morto per strada, ucciso molto probabilmente dalle basse temperature che hanno aggravato le sue problematiche di salute.

E così la Croce Rossa, comitato milanese, fa appello alla generosità delle persone (o di associazioni, aziende, enti) perché donino coperte come ha fatto la squadra Lokomotiv Ortomercato che ha donato oltre novanta coperte, sacchi a pelo e quaranta set di lenzuola per le persone senza dimora di Milano e le famiglie in emergenza abitativa del servizio di Housing del comitato. "Un gesto che dimostra come il vero spirito sportivo si manifesta anche fuori dal campo”, scrivono sui social dal comitato Cri.

Come si fa a donare una coperta? Basta recarsi al punto di raccolta in via Marcello Pucci 7 a Milano, zona Arco della Pace, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20.30. Sabato dalle 8.30 alle 12.30.