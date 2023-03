Ansia, stress, solitudine: i neogenitori chiedono aiuto

Una famiglia

Tempo - e supporto psicologico - per i genitori. Per aiutarli a gestire ansia e stress durante la maternità, il post-partum e i primi anni del bambino. Lo sportello di ascolto gratuito dell’università di Milano-Bicocca “Parent Time“, aperto nel marzo del 2021 per accompagnare le famiglie con bambini fino a due anni, estende ora il servizio a chi ha figli fino a cinque anni. Sino ad oggi sono stati 185 i colloqui effettuati col singolo genitore o in coppia, in base alla richiesta. L’età media dei figli di chi ha bussato al servizio è di circa 18 mesi, il range va dai 6 mesi ai due anni e mezzo di vita. Si chiede aiuto per il primogenito, ma non solo. E si sono rivolte al servizio anche due donne, che sono state seguite dal quinto mese di gravidanza ai primi tre mesi del bambino. (Lo sportello è attivo su appuntamento tramite richiesta e prenotazione alla mail [email protected]). I colloqui sono effettuati online, tramite la piattaforma Google Meet, e sono previsti da uno a cinque colloqui, con la possibilità di attivare un altro ciclo di incontri a un mese dalla conclusione del primo ciclo. «Numerose sono state le mamme...