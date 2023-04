Cresce l’Oasi felina per poter ospitare ancora più mici

L’oasi felina di via Madonna del Bosco si fa più grande: è stato realizzato un nuovo box per aumentare i posti coperti dedicati ai gatti randagi, abbandonati o maltrattati. Inoltre, è stato installato un impianto di videosorveglianza, per rendere più sicura la struttura. "Un altro passo in avanti per migliorare e rendere sempre più bella e sicura l’oasi felina, che è diventata la casa di tanti mici, accuditi con passione e amore – ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano, durante una visita alla struttura –. Tutto questo è stato possibile grazie a un cofinanziamento da parte di Regione Lombardia che ci ha permesso di integrare la struttura. Un ringraziamento va a tutti i volontari, che ogni giorno si occupano della cura dei nostri amici a quattro zampe". L’oasi è stata ampliata di circa 215 metri quadri: un nuovo box prefabbricato è stato destinato a ufficio e infermeria, mentre quello esistente verrà liberato e potrà essere totalmente destinato a ricovero coperto per i gatti. In totale lo spazio supera i mille metri quadrati ed è recintato in modo che gli animali non possano uscire, ma al suo interno possano muoversi liberamente. Nell’area di via Madonna del Bosco, gestita dall’associazione colonie feline sestesi Odv, vengono visitati, curati, vaccinati e sterilizzati da Ats e possono vivere in un luogo sicuro". La.La.