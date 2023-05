Creatività e natura: la “land art” dei ragazzi del Picchio rosso

La land art arriva al parco Bosco di Garbagnate Milanese. Un percorso di sensibilizzazione all’ambiente e all’arte promosso dal centro giovani Picchio Rosso che si terrà mercoledì 31 dalle 16.30 alle 19. Le installazioni di “land art“ hanno la caratteristica di essere effimere: possono essere fruite solo per un breve periodo di tempo. Le opere vengono realizzate con materiali che si trovano in natura, come foglie, fiori, pigne, rami, sassi, sabbia. Ogni elemento utilizzato può essere disinstallato se necessario, oppure, col tempo, può tornare a far parte del ciclo naturale. Partendo da questi concetti i preadolescenti saranno i protagonisti di un laboratorio nel parco di via Valera al quale potranno partecipare tutti.

Sarà creata un’installazione artistica, unendo la conoscenza dell’arte naturale al rispetto per l’ambiente, alla cura del bene pubblico e alla cittadinanza attiva. Un pomeriggio per prendersi cura del parco Bosco, per collaborare alla progettazione di un’installazione di land art e anche per favorire l’incontro tra i giovani del centro Picchio Rosso e i cittadini.

Ro.Ramp.