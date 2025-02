Cozzi, spunta un privato per l’atteso restyling. Ma gestione Milanosport

Qualcosa si muove. Nell’albo pretorio del Comune si legge che è stato appena nominato l’architetto Alberto Schgor come responsabile unico del progetto in relazione alla proposta per la riqualificazione e la gestione della piscina Cozzi di viale Tunisia. Quale proposta? Secondo alcune indiscrezioni, un privato – ancora top secret – si è fatto avanti e intende prendersi carico della riqualificazione dello storico impianto sportivo, inaugurato nel 1934 e attualmente in condizioni degradate, come ammesso dallo stesso Comune, proprietario dell’impianto gestito da Milanosport, già nel marzo del 2022, quando l’amministrazione, in una relazione indirizzata al city manager Christian Malangono, affermava che "è urgente avviare il conferimento dell’incarico in quanto la Cozzi, per sue caratteristiche è una delle strutture di maggior rilievo sul territorio cittadino. L’edificio risulta obsoleto e presenta criticità sia strutturali che impiantistiche per le quali è necessario pianificare nel breve/medio termine interventi di riqualificazione".

In quegli stessi giorni, il Comune aveva affidato la progettazione del restyling a Mm per 89 mila euro. Ma l’offerta del privato ha rimescolato le carte. L’intenzione della Giunta sembra quella di verificare se quest’operazione sia perseguibile, ma mantenere la Cozzi sotto la gestione di Milanosport.

Massimiliano Mingoia