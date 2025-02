Countdown e pattinaggio a un anno dai Giochi del 2026

Il conto alla rovescia in piazzetta Reale con un maxi-orologio targato Omega e lo spettacolo di pattinaggio sincronizzato nella pista davanti a Palazzo Lombardia alle 17. Giovedì si celebra il “One Year to Go“, l’evento a un anno esatto dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, in programma il 6 febbraio 2026 allo stadio di San Siro, e le istituzioni locali e quelle sportive si preparano a fare il punto della situazione in vista dell’evento a Cinque Cerchi.

La cerimonia istituzionale che celebra il “One Year to Go” è in programma giovedì al Teatro Strehler. Sarà il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio) Thomas Bach a consegnare simbolicamente gli inviti ai presidenti e ai rappresentanti dei Comitati Olimpici Nazionali nel corso di una cerimonia a porte chiuse, alla presenza delle massime autorità dei territori ospitanti e della Fondazione Milano Cortina 2026.

Giovedì ci sarà un passo importante anche sul fronte della vendita dei biglietti. Quel giorno, infatti, oltre 350 mila persone che si sono registrate sulla piattaforma ufficiale di Fondazione Milano Cortina 2026, riceveranno una finestra temporale dedicata, senza code o attese online, per l’acquisto dei biglietti dei prossimi Giochi Olimpici Invernali. La vendita libera per le Olimpiadi sarà aperta ad aprile con un piano di ticketing inclusivo, che prevede un costo inferiore ai 40 euro per più del 20% dei biglietti e inferiore ai 100 euro per il 57%, per consentire a tutti di partecipare all’emozione unica dei Giochi.

Per quanto riguarda gli impianti che ospiteranno le gare olimpiche, ieri mattina a Palazzo Marino, a margine della presentazione del MiArt, il presidente di Fiera Milano Carlo Bonomi ha fatto il punto sui lavori nei padiglioni fieristici che ospiteranno due manifestazioni olimpiche: lo speed skating e l’hockey su ghiaccio. "Tutti gli interventi strutturali sono praticamente completati – spiega Bonomi –. Siamo in tempo per consegnare al Comitato Olimpico le sedi". Non solo. "Al MiCo (il centro congressi nella ex Fiera di Milano, ndr) ci sarà il Media Center dove stanno completando i lavori. Tutti i lavori sono stati effettuati nei tempi previsti senza un euro di contributo pubblico. Quindi siamo molto soddisfatti di questo risultato". Il Villaggio olimpico nell’ex Scalo Romana è quasi finito e per l’Arena Santa Giulia i lavori proseguono a tappe forzate per evitare ritardi.

