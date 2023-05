Costruire la pace con la buona comunicazione

di Ruben

Razzante*

Il valore della comunicazione dovrebbe essere celebrato ogni giorno perché comunicare è una delle principali attività che tutti gli esseri umani compiono quotidianamente. È importante il modo di comunicare ed è importante il contenuto della comunicazione. Celebrare anche domani, per il 57esimo anno, la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, significa invitare in maniera ancora più solenne gli Stati e gli individui a riflettere sul ruolo che la comunicazione può avere per costruire la pace e accrescere l’armonia tra i popoli. Non si tratta di discorsi astratti, tutt’altro. La comunicazione corretta e al servizio della persona non è solo un dovere degli addetti ai lavori. Tutti sono chiamati a comunicare con senso di responsabilità e nel rispetto del prossimo, senza calpestare i diritti altrui e coltivando l’inclusione, la solidarietà e gli altri valori del vivere civile. Ce lo ricorda Papa Francesco nel suo Messaggio diffuso in occasione della Giornata di domani. Questa volta il Pontefice si sofferma sul "parlare con il cuore", perché il cuore muove all’accoglienza, al dialogo, alla condivisione, spingendo a "comunicare cordialmente". Una considerazione universale, che vale per tutti, ma che riveste una particolare importanza se riferita al mondo dei media, in particolare di quelli online, che amplificano la diffusione dei contenuti e rischiano di alimentare una spirale di odio, violenza e crudeltà. Il web e i social possono contribuire ad abbattere le barriere dell’incomunicabilità e a spalancare le porte del dialogo ma se usati male rischiano, per converso, di brutalizzare i rapporti e intossicare la società. "Abbiamo bisogno di comunicatori disponibili a dialogare - scrive il Papa nel Messaggio - coinvolti nel favorire un disarmo integrale e impegnati a smontare la psicosi bellica che si annida nei nostri cuori".

* Docente di Diritto

dell’informazione

all’Università Cattolica