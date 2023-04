L’anarchico Alfredo Cospito ha interrotto ufficialmente lo sciopero della fame

Dopo oltre sei mesi, Alfredo Cospito ha interrotto lo sciopero della fame. L’anarchico, attualmente sottoposto al regime di carcere duro del 41-bis, aveva ricominciato a mangiare e assumere integratori due settimane fa dopo che la sua salute era peggiorata in modo critico. Mercoledì pomeriggio, il carcere milanese di Opera ha ricevuto il modello prestampato in cui l’anarchico ha espresso per iscritto la sua volontà di riprendere ad alimentarsi. Il documento è stato trasmesso al tribunale di Sorveglianza di Milano.

Cospito – il primo anarchico ad essere condannato al 41bis – aveva iniziato la sua protesta il 20 ottobre scorso proprio contro il regime carcerario del 41-bis, che ha definito a più riprese “una barbarie”, e contro l’ergastolo ostativo (cioè senza possibilità di reinserimento sociale). Cospito ha 55 anni e in diverse occasioni, negli ultimi mesi, la sua salute è peggiorata fino a condizioni critiche.

La pronuncia della Corte costituzionale

Il 5 aprile, gli avvocati dell’ideologo avevano anticipato che lui avrebbe continuano lo sciopero della fame almeno fino al 18 aprile (benché in realtà sia tornato a nutrirsi prima). In quella data la Corte costituzionale – il massimo organo giurisdizionale italiano – ha discusso sulla legittimità della norma che, per il reato di strage politica per cui lui è imputato, impedisce sconti di pena nei casi di recidiva aggravata (come quella di Cospito).

La Corte si è pronunciata favorevolmente sul caso, definendo incostituzionale non riconoscere le attenuanti ritenendo illegittimo il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale, con cui era stata rideterminata la pena, che in Appello era stata fissata a 20 anni di carcere. Di fatto, i giudici costituzionali hanno aperto alla possibilità che Cospito riceva uno sconto di pena.

Il processo in questione in corso a Torino lo vede imputato per l'attentato del 2006 contro la Scuola carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo. Lo scorso dicembre la corte d’Assise d’appello di Torino aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale, disponendo la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale.

L’alimentazione in ospedale

Cospito è da alcune settimane ricoverato nel reparto di medicina penitenziaria del San Paolo di Milano per via delle sue condizioni di salute precarie, ma stabili dovute, al digiuno prolungato. A inizio aprile si era saputo che avevano cominciato ad assumere caffè d'orzo, tè con limone, multivitaminici e latte. Qualche giorno dopo, fonti dell’ospedale confermarono che aveva iniziato ad alimenti più sostanziosi, tra cui bustine di parmigiano.