MIlano, 20 giugno 2020 - Sono circa 200 le persone che si sono date appuntamento all'inizio di via Padova per partecipare alla manifestazione anticapitalista organizzata dagli appartenenti all'area anarchica e di estrema sinistra. Il corteo è partito poco prima delle 17. Ad accompagnarli lo slogan: "Non vogliamo tornare alla normalità perché la normalità è il problema".

Sul percorso presente uno schieramento di uomini in tenuta antisommossa: almeno sei diverse camionette di carabinieri e polizia di Stato a bloccare ogni via d'accesso a piazzale Loreto e verso il centro della città. In mezzo al corteo segnalata anche la presenza di appartenenti a centri sociali provenienti da fuori città, come quelli del Telos di Saronno, del Foa Boccaccio di Monza e dell'Askatasuna di Torino.

In testa al corteo gli striscioni 'Contro Stato, sfruttamento e repressione delle lotte organizziamoci' e 'Sanatoria generalizzata per tutti'. "Questa epidemia ha mostrato alcuni aspetti molto deboli del potere. La crisi è ancora nella fase iniziale, il grosso è davanti a noi. Abbiamo visto morire decine di migliaia di persone e la colpa non è del virus ma di chi ha distrutto la sanità in Italia" ha detto uno dei partecipanti al microfono. Tra gli slogan urlati dai partecipanti anche 'I morti in Lombardia chiedono vendetta, Confindustria che tu sia maledetta'. Accesi anche fumogeni.