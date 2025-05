Corteo per Cospito. La Procura chiede pene fino a 6 anni

Fino a 6 anni di reclusione, per i disordini scoppiati durante la manifestazione dell’11 febbraio 2023 a sostegno di Alfredo Cospito, l’anarchico che in quel periodo stava facendo lo sciopero della fame in carcere. Sono le pene chieste dalla Procura di Milano, nel processo a carico di 11 imputati che appartengono all’area anarchica milanese. La pm Francesca Crupi, titolare dell’indagine con il collega Leonardo Lesti, ha contestato la resistenza aggravata, danneggiamento e travisamento. "Si percepiva qualcosa di diverso rispetto alle precedenti manifestazioni", ha detto la pm nella sua requisitoria, spiegando che alcuni dei partecipanti, disposti dietro uno striscione "rinforzato con il plexiglas" indossavano i caschetti e il passamontagna. Il corteo era partito da piazza XXIV Maggio e "dopo circa 300-400 metri erano iniziati i primi imbrattamenti, anche il danneggiamento di due auto enjoy e il lancio di oggetti".