Corso gratuito di autodifesa, è il mese delle donne

Un corso gratuito di autodifesa e una mostra in biblioteca sugli anni grandiosi del voto alle donne e dell’emancipazione femminile; momenti di approfondimento storico sulle grandi melzesi del passato e sulle loro battaglie per i diritti. E anche un po’ di leggerezza, con eventi di armocromia e “decluttering”. Il cartellone è pronto e ricco, e anche il Comune di Melzo si prepara a onorare il mese "delle donne". Promuovono Comune e associazioni, "come sempre attivissime - così Diana Marangoni, assessora alla Cultura - nell’affiancarci nell’organizzazione. Sarà un mese per riflettere, ispirarci, ma anche, perchè no, divertirci". Primo appuntamento, quello con la sicurezza: per tutte le melzesi un corso gratuito a cura dell’associazione Ninja Karate Do Santarelli Ryu.

Appuntameto per tutto il mese, il lunedì e il giovedì dalle 20.30 nella palestra di via Erba 1 (per info 3451483387 - nkdsantarelli.org). Inaugurazione sabato 8 per "La prima volta delle donne al voto", mostra sull’emancipazione delle donne italiane organizzata dalla sezione Anpi "C. Oreglio" di Melzo, in collaborazione con la sezione Anpi di Casalpusterlengo: in mostra 17 pannelli, saranno visitabili sino al 22 marzo negli orari di apertura della biblioteca. Nella stessa giornata un appuntamento online a più voci, "Donne e lavoro. Tra passato e futuro", dialogo con le imprenditrici melzesi e omaggio "storico", per voce della studiosa Fiorenza Mauri, a due grandi donne del borgo: Cristina Trivulzio di Belgioioso, nobildonna e "rivoluzionaria" e Pinuccia Leoni, sindacalista e amministratrice di cui si celebrano i cent’anni dalla nascita. Alle 10 a Palazzo Trivulzio, infine, due workshop: "Guarda che roba!", laboratorio di "organizzazione" dell’armadio con Marika Menerello Maky, professional organizer specializzata in decluttering; alle 11.45 "Assaggi di armocromia" a cura di Silvia Calenic, consulente d’immagine & beauty coach. M.A.