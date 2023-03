Corso di software per i giovani 480 ore gratuite

Lotta alla disoccupazione giovanile, Pioltello cerca “smanettoni”. Amministrazione e inTec, cooperativa sociale del gruppo l’Impronta, lanciano il corso di “Software testing“ per ragazzi fra i 18 e i 29 anni, 480 ore gratuite di formazione e poi 320 ore di tirocinio nel mondo no-profit che ha ideato un progetto di “Tecnologia inclusiva“. Alla fine delle lezioni per i partecipanti, l’attestato regionale delle competenze acquisite, un riconoscimento ufficiale. Si diventerà così "professionisti specializzati nel collaudo dei programmi per computer, un ruolo fondamentale per controllarne funzionalità ed efficacia". " I candidati – spiega il Comune – saranno convocati per un colloquio individuale alla sede di Informagiovani in via alla Stazione a Seggiano". Sotto la lente l’attitudine per il digitale, la capacità di lavorare in gruppo e quella nei rapporti interpersonali. Il percorso comincerà entro la fine di aprile e andrà avanti fino all’autunno con la pratica in azienda. "Obiettivo del progetto – ancora l’amministrazione – è l’assunzione in inTec del maggior numero di allievi che arriveranno alla fine del percorso". Per informazioni e per partecipare bisogna scrivere a [email protected]; 0292366109. È una delle iniziative della giunta a sostegno del lavoro, in passato Pioltello ha pagato parte degli stage di Afol, partner del piano anti-disoccupazione dei Comuni della zona, a sei under 29 inseriti in imprese sul territorio. Ma il Comune ha anche concesso sgravi e incentivi – fino a 6mila euro – a fabbriche, negozi e artigiani che hanno assunto un residente, donne e disabili le categorie che facevano "aumentare il bonus". Una delle iniziative nate dal Patto per il lavoro firmato nel 2021 da 22 centri dell’Adda-Martesana.

Barbara Calderola